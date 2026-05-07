県内は7日、高気圧に覆われ各地で気温が上昇。午後3時現在、新潟市秋葉区新津では26℃を観測。6月下旬並みの陽気となっています。このほか阿賀町津川25.8℃ 、村上25.6℃、魚沼市小出25.4℃、上越市高田と湯沢で25.1℃の「夏日」となっています。こうした中、新潟地方気象台は7日午後、「高温に関する早期天候情報（北陸地方）」を発表しました。発表によると新潟県含む北陸地方では、15日頃から、かなりの高温になるとみられ、注