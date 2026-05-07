5月7日、B1西地区の京都ハンナリーズは、古川孝敏、小野龍猛、ラシードファラーズ、アイラ・ブラウン、ジョーダン・ヒースの5選手が、契約満了に伴い2025－26シーズン限りで退団することを発表した。 現在38歳の古川は、2024－25シーズンに京都へ加入。在籍2年目の今シーズンは52試合に出場し、1試合平均8.9得点を記録。3ポイント成功率はBリーグレギ