大型連休明け７日の東京株式市場で、日経平均株価は大幅続伸し、前営業日比３３２０円７２銭高の６万２８３３円８４銭で終えた。上昇幅は過去最大となり、史上最高値を更新した。ＡＩ・半導体関連株の上昇が世界的に顕著となっており、東京市場でも全体相場の牽引役となった。 ソフトバンクグループやキオクシアホールディングス、イビデン＜4062.Ｔ＞がストップ高となり、アドバンテストや東京エレクトロン、