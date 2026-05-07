マンチェスター・ユナイテッドの主将ブルーノ・フェルナンデスが、プレミアリーグ記録更新間近だ。米大手スポーツメディア『ESPN』がデータを伝えている。31歳のポルトガル代表MFは、ユナイテッド加入７年目の今季も世界屈指のプレーメイカーとして、圧倒的なパフォーマンスを披露。今季リーグ戦での個人成績は、８ゴール19アシストに上る。このアシスト数はプレミアリーグ歴代３位タイの数字だ。１位はティエリ・アンリ（20