レアル・マドリーのロッカールームで、驚きの事件が起きていたようだ。スペインメディア『FOOTBALL ESPANA』は５月６日、「レアル・マドリーのDFアルバロ・カレーラスは、先月にロッカールームで激しい口論の末、チームメイトのアントニオ・リュディガーに平手打ちをされたことを認めたようだ。今週、リュディガーの怒りを買ったのはカレーラスだと報じられた」と伝えた。「アラベス戦とベティス戦の間に、リュディガーが激し