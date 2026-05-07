キューブシステム [東証Ｐ] が5月7日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比13.5％増の15.8億円になり、27年3月期も前期比14.5％増の18.1億円に伸びを見込み、3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。15期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を42円→46円(前の期は40円)に増額し、今期も46円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前