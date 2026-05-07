デジタルアーツ [東証Ｐ] が5月7日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比6.1％増の48.4億円になり、27年3月期も前期比13.7％増の55億円に伸びを見込み、7期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。7期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の100円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.7％増の14.6億円に伸びた