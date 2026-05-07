エー・ピーホールディングス [東証Ｓ] が5月7日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の6.5億円の黒字→10.8億円の黒字(前の期は0.3億円の赤字)に66.2％上方修正し、11期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の0.2億円の黒字→4.5億円の黒字(前年同期は0.