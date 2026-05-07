ＭＵＴＯＨホールディングス [東証Ｓ] が5月7日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比44.4％減の7億円に落ち込み、従来予想の7.8億円を下回って着地。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比47.5％減の1億円に落ち込み、売上営業利益率は前年同期の5.4％→2.7％に悪化し