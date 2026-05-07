ランシステム [東証Ｓ] が5月7日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.5％減の1億0600万円になったが、27年3月期は前期比22.6％増の1億3000万円に拡大する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.000％の100万円となり、売上営業利益率は前年同期の0.8％→3.8％に大幅改善した。 株探ニュース