太平製作所 [東証Ｓ] が5月7日大引け後(16:00)に配当修正を発表。26年3月期の年間配当を従来計画の60円→80円(前の期は145円)に大幅増額修正した。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要項目の一つとして位置付けており、経営基盤の確保に努めるとともに、業績や財務状況などを勘案しながら、安定した配当を継続的に実施していく方針としております。20