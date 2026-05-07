ユーラシア旅行社 [東証Ｓ] が5月7日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年9月期の連結経常利益を従来予想の1億4100万円→8800万円(前期は1億2300万円)に37.6％下方修正し、一転して28.5％減益見通しとなった。 同時に、10-3月期(上期)の連結経常損益も従来予想の2600万円の黒字→2600万円の赤字(前年同期は3200万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。 株探ニュース 会社側からの【修正