スパークス・グループ [東証Ｐ] が5月7日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比14.5％増の89億円に伸び、3期連続増収となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は前期比4円増の94円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比27.6％増の29.4億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の47.7％→50