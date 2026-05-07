母親の首を絞めて殺害したとして、北海道三笠市の６８歳の男が逮捕された事件で、男は高齢者施設から母親を連れ出す際、「桜を見せに行く」などと話していたことがわかりました。三笠市の無職・嘉島博光容疑者は５月６日午前、三笠市内か芦別市内に駐車した車の中で、母・澄子さんの首を絞めるなどして殺害した疑いが持たれています。警察によりますと、嘉島容疑者は６日午前９時半ごろ、三笠市内の高齢者施設に住む澄子さんを連れ