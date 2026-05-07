北海道八雲町の国道で車４台が絡む事故があり、３人がけがをしました。警察は、乗用車が対向車線にはみ出たとみて事故の原因を調べています。右側の側面が壊れ、タイヤも外れた乗用車。トラックとワゴン車も前方部分が壊れていて、事故の衝撃の大きさを物語っています。 ５月７日午前１０時前、八雲町東野の国道５号で、乗用車１台とワゴン車２台、さらにトラック１台のあわせて４台が衝突する事故がありました。この事故で３