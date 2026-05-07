◇東都大学野球第4週第3日国学院大―亜大（2026年5月7日神宮）国学院大の花田悠月内野手（2年＝智弁和歌山）が1―1の3回2死満塁から左中間へ勝ち越しの満塁ホーマーを放ち、一気にリードを広げた。チームは6日の亜大戦で3ホーマーを放ち、97年春に青学大が記録したシーズン17本塁打に到達。これで18本塁打とし、一気にリーグ記録を更新した。鳥山泰孝監督は「長い歴史の中で記録ができたことは学生たちの素晴らしい努