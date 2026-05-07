熊本県菊陽町の国道で、オートバイをあおり けがをさせたとして逮捕された男性について、熊本地方検察庁は、起訴しないことを決めました。 【写真を見る】あおり運転で けがをさせた男性（29）を不起訴18歳運転のオートバイに後ろから車で衝突など熊本地検「不起訴の理由は明らかにできない」 不起訴となったのは住所不定の男性（29）です。 逮捕容疑は？ 男性は、5月、菊陽町津久礼の国道57号、通称「菊