パレスチナの暮らしや文化を知ってほしい今回は、池袋で開催された「パレスチナ・フェスタ2026」の取材報告です。あらためてですが中東の「パレスチナ」とは、ヨルダン川西岸地区とガザ地区からなる、イスラエルと土地の領有権を争う地域です。「ガザ地区」は封鎖と軍事衝突、「西岸地区」はイスラエル入植地と高い壁による分断、そして多数の「パレスチナ難民」がおよそ70年以上の年月にわたって続く紛争の当事者となっています。