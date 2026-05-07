俳優の相武紗季（４０）が７日、「第１８回ベストマザー賞」の俳優部門を受賞、都内で行われた授賞式に出席。シックなベージュのパンツルックで登壇した。８歳の長男と５歳の長女と２児の母である相武は受賞の一報を長男に報告した際に「『こんなにたくさん怒るママでもベストマザーをもらえるのか、確認した方が良いんじゃない』と言われました」と指摘されたことを明かして、笑顔を見せた。その上で「胸を張ってここに立ち