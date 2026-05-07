タレントのイモトアヤコ（40）が7日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜午後11時）に出演。長男の言葉に驚いたことを語った。オープニングで4歳になった長男についてトーク。イモトは「この間息子がテレビを見ていて。夏木マリさんがゲストで出られていたんですよね」と回想。「私本当に、樹木希林さんもそうですけど、いつか自分が年を取った時にああいうすてきな女性になっていたいなっ