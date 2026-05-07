シンガーソングライターの加藤ミリヤ（３７）が７日、都内で行われた「第１８回ベストマザー賞２０２６」授賞式に登場した。ベストマザー賞は、「子育ての多様性」「ママの多様性」をテーマに、投票・得票で選出される。音楽部門を受賞した加藤は、２０１９年に一般男性と結婚。現在は３人の息子のママとして育児に励んでいる。息子たちは「エネルギーに満ちあふれていて、この世界の希望の光だと思う。だからこそ、彼らと生