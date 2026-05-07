地震で被災した人たちを元気づけようと、石川県の能登の福祉施設などを巡回するコンサートが開かれました。被災者の心のケアを目的に、静岡市の自動車部品メーカー・村上開明堂が企画した「能登福祉コンサート」。7日、石川県能登町の会場では福祉施設の利用者など約70人が参加し、クラシック音楽だけでなく昔懐かしいポップスなどさまざまな演奏に心を和ませていました。参加者は：「孫と一緒にきました