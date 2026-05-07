Image: Shutterstock 2023年1月28日の記事を編集して再掲載しています。 それっていったいどこ？ 教えて、先生！ 新しい研究は、核爆発でも生存可能性を上げる行動を示してくれています。爆発時に屋内かつ、爆心地から十分遠くに離れていても、爆風によって、命を奪われたり、重傷を負う可能性があることが研究によって明らかになりました。それならどこに隠れたらいいのか。調査結果は最悪