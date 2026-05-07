カブスは６日（日本時間７日）の本拠地レッズ戦の延長１０回、二死満塁から押し出し四球でサヨナラ勝利。３戦連続サヨナラ勝ちのミラクル劇を演じ、もっか８連勝と快進撃を続けているが、ファンの怒りの矛先はレッズのエリー・デラクルス内野手（２４）に向けられている。デラクルスが反感を買ったのは前日５日（同６日）の試合の３回。１点を追うカブスは２４歳の新人マット・ショーが右前打を放って一気に二塁を陥れた。して