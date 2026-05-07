コロナ禍を経て、世の中に浸透してきたリモート会議。そんなリモート会議に興味津々な猫さんがYouTubeに投稿され反響を呼んでいます。投稿された動画は記事執筆時点で4.7万回再生され「レモポテは職場のみんなの癒しです」「今日も仲良くしているのが可愛いね」「リモートレモンさん、キョトン顔してかわいい。笑」といったコメントが寄せられました。 【動画：猫が『リモート会議』に参加した結果→名