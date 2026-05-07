SNSで16万回表示され3.4万「いいね」を獲得しているのは、飼い主さんが勉強しているときの猫ちゃんの行動。気になりすぎるその行動に、SNS民からは「ほんとに勉強してるの？ってw」「もーやだーかわいすぎる」などのコメントが集まっています。 【写真：パソコンで勉強をしていると、猫が…いろいろな角度から見てくる『可愛すぎる光景』】 勉強中の飼い主さん Threadsアカウント「高梨」に投稿されたのは、飼