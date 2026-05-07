猫の飼い主が守るべき『終生飼養』の約束3つ 2013年頃に本格化し、現在進行形で続く猫ブーム。しかしその裏では人知れず、悲しい思いをしている猫たちがいます。 中には『結婚相手が猫嫌いだからもう飼えない』や『赤ちゃんが生まれたのでもういらない』など、身勝手極まりない理由から飼い主を失うことがあるのです。 そのような背景から『終生飼養』という概念が誕生したのをご存知でしょうか。 動