ついラクなパンツに頼りがち……。でも、気分を変えるならスカートを取り入れてみるのもひとつの方法！ そこで注目したいのが、ミドル世代にも人気の【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】。無理なくサマ見えが狙えて、いつものコーデの印象をやわらかく整えてくれるスカートが揃っています。今回は、40・50代のコーデにおすすめな「サマ見えスカート」をピックアップしました。 ドット柄