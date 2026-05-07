Jpn1・かしわ記念5日に船橋競馬場で行われたJpn1・かしわ記念（ダート1600メートル）は、3番人気ウィルソンテソーロ（牡7、高木）が制した。ゴールデンウィーク中の注目レース。スタート直後の出来事にファンは騒然となった。場内が騒然となったのはスタート直後だった。JRA・G1のフェブラリーSを連覇し、この日は2番人気に支持されたコスタノヴァ（牡6、木村）がゲートから出ない。ゲートが開いても2秒近く動かずに痛恨の大