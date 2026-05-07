高速道路での逆走事故が絶えない。2026年5月6日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）は連休中に起きた高速道路事故を取りあげ、安全運転を心がけるよう促したが、なかでも危険で多発しているのが高速道路での逆走事故。全国の逆走は昨年320件が確認されており、前年よりも88件増えているという。高速道路での車間距離は、空けられるだけ空けた方がいい番組は、逆走で事故が起きた場合の死に至る確率は30倍以上になるなど危険度の高さ