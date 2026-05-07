旧本店ギャラリー内観提供：鎌田醤油 坂出市本町の鎌田醤油旧本店は、江戸時代末期に建てられ、2014年に周辺施設と共に登録有形文化財に指定されています。 鎌田醤油は、昔ながらの木造建築の趣を残す旧本店の一室をレンタルスペース「鎌田醤油旧本店（ほんみせ）ギャラリー」として、５月から本格的に運用を始めました。広さは約63平方平方メートルで、美術作品の展示や講演、演奏、会議