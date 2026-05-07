国民的グループ・嵐が５月末で活動終了という大きな区切りへ、残り４公演となったラストツアーを奔走している。私はまだコンサートを見ていない。集大成とあって、グループは「一人でも多くのファンやゆかりの人に感謝を伝える場」とすることに徹している。大小どんな事象でも現場で見聞きするのが仕事の一丁目一番地。歯がゆさを感じつつ、ファンファーストの姿勢に感心する日々だ。平成１ケタ生まれの私にとって嵐は青春期を