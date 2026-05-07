西武・平良海馬投手が打球速度１７１キロの衝撃弾を放った。この日はベルーナドームで行われた先発投手練習に参加。平良は右投げ左打ち。２６日から始まる交流戦に向け行われた打撃練習では、打撃投手を務めた豊田投手チーフコーチ相手に、サク越えを連発。打球速度１７１キロ、推定飛距離１３０メートルの特大アーチも放ち、「楽しかったです。ホームラン打ちます」と笑顔を見せた。