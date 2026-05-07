特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」（１９８２年）の主人公・一条寺烈役で人気を博した俳優・大葉健二（本名・高橋健二）さんが５月６日午後２時２３分に死去した。７２歳だった。大葉さんの業務提携先のジャパンアクションエンタープライズの公式サイト、公式Ｘで７日、発表された。娘の女優・新葉尚が１月に大葉さんが病気療養中であることを報告。その際には「大葉本人の意思を尊重し、家族で話し合った結果、細かく現状をお伝