巨人のフォレスト・ウィットリー投手が来日２勝目を懸け、８日の中日戦（バンテリンドーム）に先発する。前日７日はジャイアンツ球場でキャッチボール、ランメニューをこなし最終調整。相手を６回ノーヒットに抑えた４月３０日・広島戦（東京ドーム）の前回登板を踏まえ「どのような打線にも、プロの選手を相手に安打を許さない、ということは簡単なことではない。いいところをしっかり繰り越して、よくなかったところをなくせる