映画監督の安藤桃子さんが７日、第１８回ベストマザー賞の芸術部門を受賞し、都内で行われた授賞式に出席した。１１歳の長女を育てる母。ベストマザー賞の受賞は父で俳優・奥田瑛二と母でエッセイスト・安藤和津に報告し、「あんたが〜？」と驚かれたことを笑って明かした。代表作「０．５ミリ」（２０１４年）の撮影をきっかけに移住した高知県で子育てに奮闘中だ。「自然との近さが大きいと思います。自然の中に入って遊ぶ