長野・駒ヶ根市の住宅地で、パラグライダーが風に流されていく様子がカメラに捉えられた。パラグライダーは付近の畑に不時着したが、操縦していた男性は軽いけがで済んだ。パラグライダーが畑に不時着男性「大丈夫です」長野・駒ヶ根市で5日に目撃された、青空をバックに飛ぶパラグライダー。目撃した人は異変を感じていた。目撃した近隣住民：えらい低いし、やばいんじゃないかと思って。「やばいなー」と思っていたら「ガシャ