元「A.B.C―Z」のタレント河合郁人（38）が、6日放送のTBS系料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演。プライベートで親交が深い人物を明かした。自宅に人を招くのが好きだという河合は「後輩も呼んだことあるし。『SnowMan』の深澤とか」と深澤辰哉との交流を明かした。「一時期、何年か前までは後輩よく来てたんですよ。ご飯一緒に作ったりとか。着なくなった服を深澤に