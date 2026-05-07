5月6日、磐越道で北越高校男子ソフトテニス部の部員が乗るマイクロバスがガードレールに衝突する事故があり、21人が死傷した。死亡したのは北越高校の稲垣尋斗さん(17)で、死因は失血死と判明。稲垣さんは また、バスに乗っていた5人が足の骨を折るなどの重傷を負った。ソフトテニス部は全国大会に出場するような強豪校で、福島県に遠征するためバスで移動していたという。バスには部員20人と運転手の男性1人が乗っていたが、その