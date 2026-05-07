日経平均株価が、過去最高値を大幅に更新してきょうの取引を終えました。上昇幅も3000円を超え、過去最大です。【映像】日経平均株価 最高値を大幅に更新ゴールデンウィーク明けの日経平均は、取引開始直後から急上昇し、連休前と比べて一時、3500円以上、値上がりしました。6日のアメリカ市場でのハイテク株の上昇を受けて、東京市場でもAI・半導体関連銘柄が牽引しました。また、アメリカとイランの戦闘終結が近づいている