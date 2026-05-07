バスケットボールＢ１リーグの京都は７日、小野龍猛、ラシード・ファラーズ、アイラ・ブラウン、ジョーダン・ヒース、古川孝敏の退団を発表した。３８歳の小野はクラブを通じ「なかなか自分自身の活躍を皆様にお見せすることができず、すごく悔しく思っていますが、それでも皆様の応援が自分の背中を押してくれました！本当にありがとうございました！まだまだ頑張りたいと思います」とコメント。同じく３８歳の古川も「ア