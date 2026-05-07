連休明け７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前営業日の１日と比べ３３２０円７２銭（５・５８％）高の６万２８３３円８４銭となった。上昇幅は２０２４年８月６日（３２１７円）を超えて過去最大となり、終値の最高値を更新した。米国とイランの戦闘終結に向けた動きや原油先物価格の下落が好感され、日経平均は４月２７日につけた終値の最高値（６万５３７円３６銭）を大きく上回った。連休中に米国の