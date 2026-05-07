芸能事務所「ジャパンアクションエンタープライズ」が7日、公式Xを更新。業務提携していた俳優、大葉健二さんが亡くなったと発表した。71歳だった。事務所は「かねてより病気療養の折、2026年5月6日逝去いたしました」と発表。大葉さんは1955年（昭30）2月5日生まれ、愛媛県松山市出身。アクション俳優として知られ「高橋健二」名義では「仮面ライダー」「人造人間キカイダー」にも出演。「人造人間キカイダー」ではトランポリンス