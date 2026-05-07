カシオ計算機は5月、デジタルウオッチ「CASIO CLASSIC」の「LA670」シリーズから、液晶ガラスに蒸着処理を施した「LA670WES-7AJF」「LA670WEGS-9AJF」を発売する。価格は「LA670WES-7AJF」が6,050円、「LA670WEGS-9AJF」が8,800円。LA670WES-7AJF／LA670WEGS-9AJF キービジュアル「LA670」シリーズは、1988年の登場以来、実用性とスタイルを両立するコンパクトなデザインが特徴のデジタルウオッチ。ワークシーンから日常まで自然に