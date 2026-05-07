ENHYPENが、ファンへの思いを込めた公式キャラクター「ENCHIN」を電撃ローンチし、世界中のファンの心を掴んでいる。5月7日、ENHYPENはグループ公式SNSを通じて、キャラクター「ENCHIN」を紹介するイラストを公開した。【写真】ソンフン、夜の大阪で青春映画の主人公に公開された画像には、メンバーたちと驚くほど高いシンクロ率を誇るWONCHU（ジョンウォン）、NoxStar（ジェイ）、JAKEY（ジェイク）、SnoWe（ソンフン）、KISHU（