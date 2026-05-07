チャウヌについて、韓国国防部が結論を下した。去る4月、チャウヌの追徴課税をめぐる騒動を受け、国民申聞鼓（政府への請願サイト）には軍楽隊の再補職（配置換え）の検討を求める苦情が寄せられた。【画像】韓国国防部、チャウヌを“切り捨て”当時、申立人は「軍楽隊は対外行事や広報活動に繰り返し露出する職務だ。社会的な論議を呼んだ人物が当該職務を維持することは、軍の信頼と将兵の士気に影響を及ぼしかねない」と主張し