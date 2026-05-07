スターにとっては“夢の豪邸”でも、その建設過程は隣人にとって突然始まる工事の日々だ。女優キ・ウンセが準備中とされる平昌洞（ピョンチャンドン）の新居工事をめぐり、近隣住民を名乗る人物の不満がSNSで拡散され、波紋を広げている。【画像】離婚したキ・ウンセ、豪邸へ平昌洞といえば、ソウル屈指の高級住宅街として知られる地域だ。自然に囲まれた静かな環境と、ゆとりある一戸建てが並ぶエリアであり、近年はイ・ヒョリ＆