バーガーキングは、期間限定商品として人気を集めた「マッシュルーム」シリーズの最新作『マッシュルームアグリーバーガー』を、5月8日から5月17日まで期間限定で新発売する。【画像を見る】4種チーズのクラフトバンズを使ったチーズアグリーバーガーの画像はこちら『マッシュルームアグリーバーガー』は、4種のチーズを使用した“4種チーズのクラフトバンズ”で、直火焼きの100%ビーフパティ、ローストした2種類のマッシュルーム