井原市提供 岡山県井原市は、7日、人気アニメ「機動戦士ガンダム」に登場するモビルスーツが描かれた「マンホールカード」の配布がまもなく終了すると発表しました。 井原市の「美星天文台」に設置されているマンホールのふたをカードにしたもので、主人公のアムロ・レイが搭乗する「RX-78-2 ガンダム」と天文台がデザインされています。 8000枚用意されたカードが2025年10月から天