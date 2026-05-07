かがわにんにん香川県提供 香川県農業試験場が育成したニンニクの新品種「かがわにんにん」が、４月14日、農林水産省の品種登録で「出願公表」となりました。 出願公表とは、当該品種が出願中であることを農水省が公示するもので、正式登録までの期間中、出願者の権利が仮保護されます。（出願から登録までは、通常2～3年の審査期間を要します） 香川県はニンニクの生産量が全国３位で、2025年度は約63haで栽培